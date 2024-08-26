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Суд назначил дату рассмотрения дела бывшего начальника МЧС Кубани Волынкина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-naznachil-datu-rassmotreniya-dela-byvshego-nachalnika-mchs-kubani-volynkina
Суд назначил дату рассмотрения дела бывшего начальника МЧС Кубани Волынкина
Фото t.me/opskuban

Уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, генерал-лейтенанта внутренней службы Олега Волынкина передали в Краснодар.

Рассматривать дело о злоупотреблении полномочиями будет Советский районный суд Краснодара.

Заседание назначено на 28 августа. Соответствующая информация размещена в картотеке суда.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о задержании начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина стало известно 27 сентября 2023 года.

Руководителя ведомства задержали в рамках расследования уголовного дела по ст. 285 УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями. Известно, что речь идет о должностном нарушении, совершенном в 2021 году.

Из-под домашнего ареста Волынкина освободили 26 августа, в связи с тем, что новых ходатайств следствия о продлении меры пресечения в суд не поступало.

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