Суд назначил дату рассмотрения дела бывшего начальника МЧС Кубани Волынкина

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о задержании начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина стало известно 27 сентября 2023 года.

Руководителя ведомства задержали в рамках расследования уголовного дела по ст. 285 УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями. Известно, что речь идет о должностном нарушении, совершенном в 2021 году.

Из-под домашнего ареста Волынкина освободили 26 августа, в связи с тем, что новых ходатайств следствия о продлении меры пресечения в суд не поступало.