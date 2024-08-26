Суд назначил дату рассмотрения дела бывшего начальника МЧС Кубани Волынкина
Уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, генерал-лейтенанта внутренней службы Олега Волынкина передали в Краснодар.
Рассматривать дело о злоупотреблении полномочиями будет Советский районный суд Краснодара.
Заседание назначено на 28 августа. Соответствующая информация размещена в картотеке суда.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», о задержании начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина стало известно 27 сентября 2023 года.
Руководителя ведомства задержали в рамках расследования уголовного дела по ст. 285 УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями. Известно, что речь идет о должностном нарушении, совершенном в 2021 году.
Из-под домашнего ареста Волынкина освободили 26 августа, в связи с тем, что новых ходатайств следствия о продлении меры пресечения в суд не поступало.