ТАСС: начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю задержали за коррупцию

Информация об этом появилась в СМИ 27 сентября. По данным источника в правоохранительных органах, главу краевого ГУ МЧС, генерал-лейтенанта внутренней службы Олега Волынкина задержали за злоупотребление должностными полномочиями.

«Волынкин задержан 27 сентября в рамках расследования уголовного дела по ст. 285 УК РФ», — приводит слова источника ТАСС.

Сообщается, что Волынкина задержали за должностное нарушение, совершенное в 2021 году. Однако подробности не раскрывают. Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет.

Официальных комментариев от правоохранительных органов и МЧС по этому поводу пока не поступало. Информация уточняется.

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