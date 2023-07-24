В Краснодаре трех бывших чиновников приговорили к лишению свободы и штрафам за коррупцию

Уголовное дело в отношении бывшего первого замглавы департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Инны Хаустовой, экс-замглавы Каневского района Светланы Швидкой и бывшего главы Щербиновского района Алексея Беликова 24 июля рассмотрел Ленинский районный суд.

Суд установил, что осенью 2020 года Хаустова сообщила коллегам из муниципалитетов о необходимости передавать ей взятки за покровительство и попустительство по работе. Некоторые чиновники согласились и систематически передавали ей деньги.

В конце того же года Хаустова получила по 100 тыс. рублей от Швидкой и Беликова. Кроме того, следствие установило, что в 2018 году Хаустова, будучи замглавы Лабинского района, приняла в эксплуатацию жилые помещения для детей-сирот, которые позже признали непригодными для жилья.

Хаустову признали виновной в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на два года. Отбывать срок она будет в колонии общего режима. Женщину взяли под стражу в зале суда.

Беликова признали виновным в даче взятки и назначили ему лишение свободы на два года условно и штраф. Швидкой за это же преступление назначили штраф в 2 млн рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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