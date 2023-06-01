Троих сотрудников водоканала в Сочи осудили за получение более 1,1 млн рублей взятки

Приговор в отношении троих сотрудников водопроводного хозяйства группы «Хоста» отдела «Адлер» МУП Сочи «Водоканал» вынес 1 июня Хостинский районный суд.

По данным следствия, в декабре 2021 года в «Водоканал» поступило заявление о согласовании размещения жилых домов на участках. Ведущий инженер цеха транспортировки воды «Хоста-Кудепста» во время обследования установил, что по участкам частично проходит водовод ДУ-800. При этом были законные основания согласовать строительство на участках домов.

Руководитель предложил инженеру получить с заявителей взятку в размере 100 тыс. рублей. Инженер поднял сумму взятки до 400 тыс. рублей. После этого он обратился к другому сотруднику, который отвечал за приемку в эксплуатацию приборов учета. За выдачу документов, договор о водоснабжении и беспрепятственную приемку в эксплуатацию приборов учета тот запросил еще 900 тыс. рублей.

В итоге злоумышленники назвали людям сумму взятки в размере 1,3 млн рублей, из которых 100 тыс. рублей предназначались для руководителя за ранее выданное им согласование размещения жилых домов на участках. В случае отказа передать взятку злоумышленники обещали устроить проблемы с подключением к водопроводу. Окончательная оговоренная сумма составила 1 млн 150 тыс. рублей. После получения взятки злоумышленников задержали.

Возбудили уголовное дело о получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Суд признал подсудимых виновными и назначил двоим подсудимым 8 лет и 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденных взяли под стражу в зале суда.

Третьему подсудимому назначили 8 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет. Также суд запретил всем троим занимать должности в органах местного самоуправления. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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