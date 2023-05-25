Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Начальника управления администрации Туапсинского района обвинили в получении крупной взятки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/nachalnika-upravleniya-administratsii-tuapsinskogo-rajona-obvinili-v-poluchenii-krupnoj-vzyatki?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Начальника управления администрации Туапсинского района обвинили в получении крупной взятки
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

На 36-летнего начальника управления торговли и бытового обслуживания администрации завели уголовное дело о получении взятки. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ РФ по краю.

По данным следствия, в начале мая начальник управления узнал от местного индивидуального предпринимателя, что тот собирается разместить кафе на центральном пляже в Туапсе. Он предложил мужчине помочь в получении разрешительных документов за 200 тыс. рублей. Также сотрудник администрации пообещал покровительствовать предпринимателю в случае выявления нарушений в кафе.

Мужчина согласился на сделку и 8 мая на парковке передал деньги должностному лицу, но сообщил об этом правоохранителям.

Подозреваемого заключили под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и собирают доказательную базу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: два года колонии и 400 тыс. рублей штрафа получил житель Сочи за попытку дать взятку пограничнику.

Статьи
Пять напитков, которые помогут быстрее уснуть
Пять напитков, которые помогут быстрее уснуть
Эксперт по питанию перечислил самые вредные пищевые привычки россиян из детства
Эксперт по питанию перечислил самые вредные пищевые привычки россиян из детства
Врач рассказал, чем для пожилых людей могут быть опасны мелкие травмы при работе в огороде
Врач рассказал, чем для пожилых людей могут быть опасны мелкие травмы при работе в огороде
Топ-5 таблеток от похмелья
Топ-5 таблеток от похмелья
Три простых и быстрых закуски из куриного фарша
Три простых и быстрых закуски из куриного фарша
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях