Начальника управления администрации Туапсинского района обвинили в получении крупной взятки

На 36-летнего начальника управления торговли и бытового обслуживания администрации завели уголовное дело о получении взятки. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ РФ по краю.

По данным следствия, в начале мая начальник управления узнал от местного индивидуального предпринимателя, что тот собирается разместить кафе на центральном пляже в Туапсе. Он предложил мужчине помочь в получении разрешительных документов за 200 тыс. рублей. Также сотрудник администрации пообещал покровительствовать предпринимателю в случае выявления нарушений в кафе.

Мужчина согласился на сделку и 8 мая на парковке передал деньги должностному лицу, но сообщил об этом правоохранителям.

Подозреваемого заключили под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и собирают доказательную базу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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