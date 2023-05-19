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Два года колонии и 400 тыс. рублей штрафа получил житель Сочи за попытку дать взятку пограничнику

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-goda-kolonii-i-400-tys-rublej-shtrafa-poluchil-zhitel-sochi-za-popytku-dat-vzyatku-pogranichniku
Два года колонии и 400 тыс. рублей штрафа получил житель Сочи за попытку дать взятку пограничнику
Фото скриншот с видеозаписи пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

Попытку передать взятку пограничнику пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. В мае по делу суд вынес приговор.

По данным оперативников, мужчина пытался передать деньги пограничнику за разрешение на пребывание в пограничной зоне иностранцев, которых он нанял для строительства. В дельнейшем злоумышленник рассчитывал на покровительство со стороны пограничника, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Материалы проверки передали в следственный орган, где возбудили уголовное дело о даче взятки. Адлерский районный суд назначил обвиняемому 2 года лишения свободы в колонии общего режима и 400 тыс. рублей штрафа. После оглашения приговора осужденного взяли под стражу в зале суда.

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