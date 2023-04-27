В Краснодаре будут судить экс-сотрудника ДПС, за взятки пропускавшего машины с контрафактным алкоголем

Бывшего командира отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Отрадненскому району подозревают в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, 41-летний мужчина занимал руководящий пост в подразделении ДПС ГИБДД Отрадненского района с 2016 года. В мае 2021 года он договорился с двумя мужчинами, незаконно производящими и перевозящими спиртное для продажи, что за деньги будет обеспечивать свободный проезд их грузовиков с контрафактом. В период с 9 июня по 29 октября 2021 года он получил от них лично, через посредников и в виде банковских переводов 660 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

За это подозреваемый выставлял посты ДПС на тех дорогах, по которым не планировался проезд грузовиков с нелегальным спиртным. Кроме того, он не препятствовал незаконной деятельности взяткодателей. Позже торговцы нелегальным алкоголем передумали платить полицейскому и сообщили о передаче взятки в ГУСБ МВД России. В связи с этим их освободили от уголовной ответственности за дачу взятки. Расследованием уголовного дела о незаконном обороте алкогольной продукции занималось СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемого в получении взятки и злоупотреблении полномочиями задержали в октябре 2021 года. В ходе следствия он полностью признал свою вину. На недвижимость подозреваемого был наложен арест. В настоящее время дело передали в суд. Подозреваемый находится под домашним арестом, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Руководство ГУ МВД России по Краснодарскому краю провело служебную проверку. По ее результатам полицейского уволили в ноябре 2021 года, в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчине грозит от 7 до 12 лет колонии с возможностью назначения дополнительного наказания в виде штрафа в размере до 60-кратной суммы взятки.

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