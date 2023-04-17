Полицейского из Новопокровского района обвинили в получении крупной взятки

На 30-летнего оперуполномоченного уголовного розыска ОМВД по Новопокровскому району завели уголовное дело. Его незаконную деятельность удалось пресечь благодаря оперативной работе сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в феврале полицейский узнал о расследовании уголовного дела в отношении его знакомого, которого подозревали в незаконной вырубке деревьев. Он предложил мужчине передать через него взятку в размере 300 тыс. рублей, чтобы ему избрали подходящую меру пресечения. Чтобы убедить знакомого дать взятку, он рассказал ему, что в уголовном деле есть доказательства его причастности к вырубке деревьев, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Местный житель согласился дать взятку и 13 февраля передали сотруднику районного ОМВД 200 тыс. рублей. После этого полицейский неоднократно требовал передать ему оставшиеся 100 тыс. рублей. Мужчина сообщил об этом в Следственный комитет и 7 марта передал сотруднику полиции еще 100 тыс. рублей, во время чего правоохранителя задержали.

Полицейского обвиняют в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Сейчас он находится под стражей.

«При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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