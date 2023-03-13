Экс-начальника Сочинского ЛУ МВД на транспорте посадили на 3,5 года за взятки от предпринимателей
Приговор по делу о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего начальника Сочинского линейного управления МВД на транспорте и его сообщника в марте вынес Хостинский районный суд.
По данным следствия, начальник регулярно питался в кафе «Бригантина», а также получил 50% скидку в этом заведении. Таким образом он получил в кафе услуги на сумму более 1,5 млн рублей. Кроме того, через посредника он получал взятки в виде бесплатных услуг от предпринимателей, которые занимались организацией прогулок на катерах в морпорту Сочи.
В суде подсудимые вину полностью не признали. Суд признал бывшего полицейского виновным в двух эпизодах превышения должностных полномочий и в четырех эпизодах получения взятки. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд оштрафовал его на 1 млн рублей и запретил на 4 года занимать должности в органах власти.
Сообщника приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы условно и назначили штраф в размере 300 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
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