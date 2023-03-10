За злоупотребление полномочиями будут судить начальника отдела по вопросам миграции ОМВД Анапы

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В марте расследование уголовного дела в отношении 43-летней начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Анапе, которую обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, завершили.

По данным следствия, летом 2019 года женщина познакомилась с учредителем коммерческой организации, которая помогала в оформлении документов, связанных с постановкой на миграционный учет. Злоумышленница пообещала мужчине за получение выгод и благ имущественного характера в пользу возглавляемого ей подразделения ускорить оформление документов и другие преимущества при обращении по вопросам миграции.

После этого с июля 2019 по апрель 2021 года злоумышленница дала указания подчиненным сотрудникам отдела ускорить прием и оформление документов, которые поступали от сотрудников коммерческой организации. За это учредитель организации предоставил отделу товары и услуги на сумму более 850 тыс. рублей. В апреле 2021 года противоправную деятельность женщины пресекли сотрудники краевого УФСБ России.

Возбудили уголовное дело. Во время предварительного следствия обвиняемая полностью признала вину. На принадлежащую ей иномарку стоимостью более 1,1 млн рублей по ходатайству следователя наложили арест. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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