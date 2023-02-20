Двух экс-чиновников оштрафовали за злоупотребление полномочиями в Армавире

Двое экс-сотрудников администрации Армавира были приговорены к штрафам за злоупотребление должностными полномочиями. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в 2020 году злоумышленники занимали посты замглавы Армавира и исполняющего обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства. Вступив в сговор, мужчины, вопреки установленным требованиям в сфере закупок, не применяли конкурентный способ определения поставщиков. Договоры на озеленение города заключали только с МП «Озеленитель» в лице сына замглавы города.

На подозреваемых завели уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. На суде мужчины полностью признали свою вину и отказались от дачи показаний. Армавирский городской суд приговорил их к штрафам в размере 60 тыс. рублей и 70 тыс. рублей, а также лишил права занимать должности на госслужбе на два года и один год, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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