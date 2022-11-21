В Сочи бывший полицейский заплатит штраф за злоупотребление должностными полномочиями

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Центральный районный суд Сочи вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего замначальника отдела по вопросам миграции УВД Сочи. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, в январе 2021 года подозреваемый исполнял обязанности начальника отдела по вопросам миграции УВД Сочи. В отдел поступили материалы, содержащие информацию о том, что ООО «Радташ» незаконно привлекало к трудовой деятельности иностранцев.

В том числе среди материалов были уведомления о заключении и расторжении трудовых договоров фирмы с иностранными гражданами. Директор организации обратился к сотруднику УВД с просьбой заменить уведомления и не привлекать фирму к административной ответственности. Тот выполнил просьбу.

За злоупотребление должностными полномочиями на мужчину завели уголовное дело. На суде он полностью признал вину. Дело рассматривалось в особом порядке. Подсудимого признали виновным и приговорили к штрафу в 50 тыс. рублей.

Это наказание путем частичного сложения добавлено к наказанию по приговору Центрального районного суда Сочи, вынесенному в октябре. Тогда обвиняемого за служебный подлог оштрафовали на 250 тыс. рублей и лишили права занимать должности на госслужбе на два года.

Окончательное наказание составило 280 тыс. рублей штрафа и лишение права занимать определенные должности в органах МВД сроком на четыре года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи бывшего полицейского осудили за служебный подлог в пользу фирмы ритуальных услуг.