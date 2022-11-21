В Сочи бывший полицейский заплатит штраф за злоупотребление должностными полномочиями
Центральный районный суд Сочи вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего замначальника отдела по вопросам миграции УВД Сочи. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями.
По данным следствия, в январе 2021 года подозреваемый исполнял обязанности начальника отдела по вопросам миграции УВД Сочи. В отдел поступили материалы, содержащие информацию о том, что ООО «Радташ» незаконно привлекало к трудовой деятельности иностранцев.
В том числе среди материалов были уведомления о заключении и расторжении трудовых договоров фирмы с иностранными гражданами. Директор организации обратился к сотруднику УВД с просьбой заменить уведомления и не привлекать фирму к административной ответственности. Тот выполнил просьбу.
За злоупотребление должностными полномочиями на мужчину завели уголовное дело. На суде он полностью признал вину. Дело рассматривалось в особом порядке. Подсудимого признали виновным и приговорили к штрафу в 50 тыс. рублей.
Это наказание путем частичного сложения добавлено к наказанию по приговору Центрального районного суда Сочи, вынесенному в октябре. Тогда обвиняемого за служебный подлог оштрафовали на 250 тыс. рублей и лишили права занимать должности на госслужбе на два года.
Окончательное наказание составило 280 тыс. рублей штрафа и лишение права занимать определенные должности в органах МВД сроком на четыре года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи бывшего полицейского осудили за служебный подлог в пользу фирмы ритуальных услуг.
- Как экологично утилизировать мусор?
- Украинская ракета в Польше: делаем выводы
- В Краснодарском крае будут судить «телефонного террориста», угрожавшего взорвать Белореченскую ГЭС
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- Велодорожка превратились в парковку: мэр Краснодара поручил навести порядок на улице Чапаева
- На Кубани автомобиль BMW вылетел на встречку и врезался в автобус, водитель иномарки погиб