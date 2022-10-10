В Сочи бывшего полицейского осудили за служебный подлог в пользу фирмы ритуальных услуг

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор в отношении бывшего заместителя начальника отдела по вопросам миграции УВД по Сочи, обвиняемого в служебном подлоге, вынес Центральный районный суд города-курорта.

По данным суда, полицейский знал о том, что предприятие «Ритуал-Сочи» привлекает к работе иностранцев и нарушает миграционное законодательство. Он решил помочь организации избежать административной ответственности за нарушение и поручил инспектору составить протокол в отношении невиновного лица. После этого невиновного привлеки к ответственности.

Возбудили уголовное дело о служебном подлоге и превышении должностных полномочий. В суде обвиняемый признал вину, уголовное дело рассматривали в особом порядке. Суд оштрафовал обвиняемого на 250 тыс. рублей и на 2 года лишил его права занимать должности в МВД. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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