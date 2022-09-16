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В Сочи на троих полицейских завели уголовное дело за превышение полномочий

Происшествия
16.09.2022 18:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-na-troih-politsejskih-zaveli-ugolovnoe-delo-za-prevyshenie-polnomochij
В Сочи на троих полицейских завели уголовное дело за превышение полномочий
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Сотрудники прокуратуры проверили обоснованность привлечения к административной ответственности 40-летнего жителя за мелкое хулиганство и выявили нарушения со стороны сотрудников полиции.

Известно, что вечером 18 августа трое сотрудников ППС остановили местного жителя, заподозрив его в употреблении наркотиков. К нему применили физическую силу и спецсредства, а затем поместили в специальное место для задержанных, оборудованное металлической решеткой. Тем самым, полицейские лишили мужчину свободы без надлежащих оснований.

После этого, полицейские составили на задержанного мужчину незаконный административный протокол за совершение мелкого хулиганства.

По материалам проверки прокуратуры на троих сотрудников полиции Сочи возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий и служебных подлог. За это преступление правоохранителям грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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