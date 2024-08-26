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Экс-начальника ГУ МЧС Краснодарского края отпустили из-под домашнего ареста

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-nachalnika-gu-mchs-krasnodarskogo-kraya-otpustili-iz-pod-domashnego-aresta
Экс-начальника ГУ МЧС Краснодарского края отпустили из-под домашнего ареста
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерала-лейтенанта внутренней службы Олега Волынкина.

Сейчас Волынкин знакомится с материалами дела. Из-под домашнего ареста генерала уже отпустили.

В Басманном суде сообщили, что ходатайств о продлении домашнего ареста в отношении экс-начальника МЧС не поступало.

«Предыдущий срок домашнего ареста генерала МЧС истекает сегодня, 26 августа. Новых ходатайств следствия о продлении меры пресечения Волынкину в суд не поступало», — цитирует сообщение суда ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Олега Волынкина обвиняют в злоупотреблении полномочиями при приемке работ по неисполненному государственному контракту. Ущерб по этому делу составил около 3 млн рублей.

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