Суд арестовал Олега Волынкина по делу о превышении полномочий

Басманный суд Москвы 28 сентября рассмотрел ходатайство следствия о назначении главе ГУ МЧС по Краснодарскому краю меры пресечения в виде заключения под стражу.

По предварительным данным, Олега Волынкина обвиняют в злоупотреблении полномочиями при приемке работ по неисполненному госконтракту. Ущерб по делу составил около 3 млн рублей.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и поместил Волынкина под стражу, сообщает ТАСС.

Олег Волынкин признал свою причастность к делу о злоупотреблении полномочиями, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о задержании начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю, генерал-лейтенанта внутренней службы Олега Волынкина стало известно 27 сентября. По данным источников, его задержали в рамках расследования уголовного дела по ст. 285 УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями. Известно, что речь идет о должностном нарушении, совершенном в 2021 году. Других подробностей следствия не раскрывается.