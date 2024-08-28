Бывшему начальнику МЧС Кубани Олегу Волынкину изменили обвинение

Уголовное дело в отношении экс-главы МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина начали рассматривать в Советском районном суде Краснодара 28 августа.

Ранее Волынкину предъявляли обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», за нее экс-начальнику МЧС грозило до 10 лет колонии.

Однако прокурор в суде зачитал обвинение в новой редакции. Его переквалифицировали на ч. 1 ст. 285 УК РФ об использовании должностным лицом полномочий вопреки интересам службы из корыстной или личной заинтересованности. Теперь обвиняемому грозит до 4 лет лишения свободы.

По данным следствия, в 2021 году Олег Волынкин подписал документы о приемке работ по госконтракту на 7,5 млн рублей. Договор заключили между краевым управлением МЧС и индивидуальным предпринимателем из Челябинска. По договору предприниматель должен был поставить бетон, песок и битум. По факту он поставил материалов только на 4,5 млн рублей.

Отмечается, что поставщик уже был судим — в апреле 2023 года ему назначили 3 года и 4 месяца лишения свободы условно за мошенничество и подделку документов, сообщает «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», срок домашнего ареста бывшего начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега Волынкина продлен на шесть месяцев.