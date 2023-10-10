Запрет на ночные полеты из РФ в Израиль будет действовать до 16 октября

Ограничения на ночные вылеты из российских аэропортов в аэропорты Израиля были введены с 3:00 8 октября и до особых распоряжений из-за нестабильной военно-политической ситуации в иностранном государстве.

По данным Росавиации, ограничения на ночные вылеты из российских аэропортов в Израиль будут действовать до 12:00 по московском времени 16 октября.

«Авиакомпаниям запрещено выполнять рейсы из России в Израиль в ночное время — с 1:00 до 7:00 по московскому времени. В остальное дневное время авиакомпании должны принимать решения по выполнению рейсов в Израиль на основании произведенной оценки рисков, в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ICAO по оценке факторов риска для полета гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи их», — говорится в сообщении пресс-службы Росавиации.

Сейчас из России в Тель-Авив прямые рейсы выполняют две авиакомпании: «Азимут» — из Минеральных Вод и Сочи и Red Wings — из Махачкалы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 7 октября Росавиация временно ограничила вылеты в Израиль из-за нестабильной военно-политической ситуации. Авиакомпания Red Wings возобновила регулярное авиасообщение с Израилем днем 9 октября. В авиакомпании «Азимут» заявили о том, что продолжат выполнять рейсы в Тель-Авив из Сочи и Минеральных Вод. Ближайшие рейсы из Сочи в Израиль запланированы на 11, 13 и 15 октября, из Минвод — на 10, 13, 14 и 15 октября.