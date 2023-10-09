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«Азимут» продолжит выполнять рейсы из Сочи в Израиль, несмотря на конфликт

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/azimut-prodolzhit-vypolnyat-rejsy-iz-sochi-v-izrail-nesmotrya-na-konflikt
«Азимут» продолжит выполнять рейсы из Сочи в Израиль, несмотря на конфликт
Фото пресс-службы Международного аэропорта Сочи

Ситуация в Израиле резко обострилась утром 7 октября. В ряде населенных пунктов начались боестолкновения с применением ракет между армией Израиля и членами палестинской группировки ХАМАС.

Несмотря на начало боевых действий в Израиле и Палестине авиакомпания «Азимут» продолжит выполнять рейсы в Тель-Авив из Сочи и Минеральных Вод. Ближайший рейсы из Сочи в Израиль запланированы на 11, 13 и 15 октября, из Минвод — 10, 13, 14 и 15 октября.

При отмене рейсов в Тель-Авив авиакомпания вернет деньги за билет в месте покупки, сообщает «КоммерсантЪ Кубань-Черноморье».

Читайте также: авиакомпания Red Wings возобновила регулярное авиасообщение с Израилем. По данным перевозчика, возобновлены 4 регулярных авиарейса в Тель-Авив. Рейс Сочи — Тель-Авив уже вылетел 9 октября.

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