«Азимут» продолжит выполнять рейсы из Сочи в Израиль, несмотря на конфликт

Ситуация в Израиле резко обострилась утром 7 октября. В ряде населенных пунктов начались боестолкновения с применением ракет между армией Израиля и членами палестинской группировки ХАМАС.

Несмотря на начало боевых действий в Израиле и Палестине авиакомпания «Азимут» продолжит выполнять рейсы в Тель-Авив из Сочи и Минеральных Вод. Ближайший рейсы из Сочи в Израиль запланированы на 11, 13 и 15 октября, из Минвод — 10, 13, 14 и 15 октября.

При отмене рейсов в Тель-Авив авиакомпания вернет деньги за билет в месте покупки, сообщает «КоммерсантЪ Кубань-Черноморье».

Читайте также: авиакомпания Red Wings возобновила регулярное авиасообщение с Израилем. По данным перевозчика, возобновлены 4 регулярных авиарейса в Тель-Авив. Рейс Сочи — Тель-Авив уже вылетел 9 октября.