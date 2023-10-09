Авиакомпания Red Wings возобновила регулярное авиасообщение с Израилем

По данным перевозчика, возобновлены 4 регулярных авиарейса в Тель-Авив. Рейс Сочи — Тель-Авив уже вылетел 9 октября.

С 11 октября возобновят полеты два рейса: Жуковский — Минеральные Воды — Тель-Авив и Махачкала — Тель-Авив.

С 12 октября снова начнет летать рейс Домодедово — Минеральные Воды — Тель-Авив.

В авиакомпании Red Wings добавили, что полеты будут продолжены вне зависимости от спроса на билеты, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 7 октября Росавиация временно ограничила вылеты в Израиль из-за нестабильной военно-политической ситуации. Рейс авиакомпании Red Wings Сочи — Тель-Авив вылетел 9 октября в 12:54 спустя двое суток задержки. Улететь в Израиль самолет должен был еще ночью в воскресенье, но его дважды переносили.