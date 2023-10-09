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Пассажиры рейса Сочи — Тель-Авив прошли регистрацию спустя двое суток

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/passazhiry-rejsa-sochi-tel-aviv-proshli-registratsiyu-spustya-dvoe-sutok
Пассажиры рейса Сочи — Тель-Авив прошли регистрацию спустя двое суток
Фото Антона Гарника, «Кубань 24»

Рейс дважды переносили из-за обострения палестино-израильского конфликта.

Несмотря на опасную ситуацию, пассажиры все равно хотят полететь в регион — многих там ждут семьи. Авиакомпания предоставила ожидающим отель, питание и трансфер.

Улететь в Израиль самолет должен был еще ночью в воскресенье, но его дважды переносили, сообщает РИА «Новости».

UPD: около 13:00 рейс Сочи — Тель-Авив наконец вылетел в Израиль.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 7 октября Росавиация временно ограничила вылеты в Израиль из-за нестабильной военно-политической ситуации. Днем 8 октября вылет самолета из Сочи в Тель-Авив перенесли на сутки.

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