Пассажиры рейса Сочи — Тель-Авив прошли регистрацию спустя двое суток

Рейс дважды переносили из-за обострения палестино-израильского конфликта.

Несмотря на опасную ситуацию, пассажиры все равно хотят полететь в регион — многих там ждут семьи. Авиакомпания предоставила ожидающим отель, питание и трансфер.

Улететь в Израиль самолет должен был еще ночью в воскресенье, но его дважды переносили, сообщает РИА «Новости».

UPD: около 13:00 рейс Сочи — Тель-Авив наконец вылетел в Израиль.