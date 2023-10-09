Пассажиры рейса Сочи — Тель-Авив прошли регистрацию спустя двое суток
Общество
09.10.2023 12:31
Рейс дважды переносили из-за обострения палестино-израильского конфликта.
Несмотря на опасную ситуацию, пассажиры все равно хотят полететь в регион — многих там ждут семьи. Авиакомпания предоставила ожидающим отель, питание и трансфер.
Улететь в Израиль самолет должен был еще ночью в воскресенье, но его дважды переносили, сообщает РИА «Новости».
UPD: около 13:00 рейс Сочи — Тель-Авив наконец вылетел в Израиль.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 7 октября Росавиация временно ограничила вылеты в Израиль из-за нестабильной военно-политической ситуации. Днем 8 октября вылет самолета из Сочи в Тель-Авив перенесли на сутки.