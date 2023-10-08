Вылет самолета из Сочи в Тель-Авив перенесли на сутки

Об этом 8 октября сообщили в компании Red Wings.

«В связи с нестабильной ситуацией в Израиле, влекущей за собой прямые риски безопасности пассажиров, авиакомпанией Red Wings принято решение о переносе на более позднее время/отмене ряда рейсов в аэропорт Тель-Авив», — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

С 8 на 9 октября рейсы перенесли рейс WZ4311 Сочи — Тель-Авив. Расчетное время вылета по местному времени — 12:00. Также на сутки перенесли обратный рейс WZ4312 Тель-Авив — Сочи. Его расчетное время вылета по местному времени назначено на 15:40.

Пассажиров в аэропортах вылета просят обращаться за помощью и дополнительной информации к представителям авиакомпании.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 7 октября Росавиация временно ограничила вылеты в Израиль в связи с нестабильной военно-политической ситуацией. Авиакомпании получили указания по предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафов.