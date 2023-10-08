Росавиация временно ограничила вылеты в Израиль

Решение принято в связи с нестабильной военно-политической ситуацией в Израиле.

«С 3:00 8 октября Росавиация вводит ограничения на ночные вылеты из аэропортов РФ в аэропорты государства Израиль до особых распоряжений», — говорится в сообщении ведомства.

В Росавиации отметили, что авиакомпании получили указания по предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафов.

Кроме того, пассажиры для решения вопросов могут обращаться по телефонам: авиакомпания Red Wings — 8 (495) 212-12-51; авиакомпания «Азимут» — +7 (863) 226 -00 -05.

Из Сочи авиакомпания Red Wings перенесла вылет самолета в Тель-Авив (рейс WZ4311), который был запланирован на 5:30. Его перенесли «по соображениям безопасности на более позднее время (не ранее 09:00 UTC/12:00 по местному времени)». Также перенесен вылет обратного рейса Тель-Авив — Сочи WZ4312, запланированный на 10:10.

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