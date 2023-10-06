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Прожекторы стадиона ослепили пилотов пассажирских самолетов в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/prozhektory-stadiona-oslepili-pilotov-passazhirskih-samoletov-v-sochi
Прожекторы стадиона ослепили пилотов пассажирских самолетов в Сочи
Фото пресс-службы Международного аэропорта Сочи

Речь идет о стадионе академии ФК «Сочи», расположенной в Адлере неподалеку от аэропорта.

Пилоты пассажирских самолетов 3 октября пожаловались на то, что прожектора стадиона слепят их, мешая управлению. Их обращение передали в полицию.

«На место направили ближайший наряд полиции. Сотрудники МВД потребовали от ответственных лиц перенастроить оборудование. В настоящее время проводится проверка», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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