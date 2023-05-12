Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

СМИ: пилотов авиарейса Сочи — Москва ослепили лазерной указкой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-pilotov-aviarejsa-sochi-moskva-oslepili-lazernoj-ukazkoj
СМИ: пилотов авиарейса Сочи — Москва ослепили лазерной указкой
Фото пресс-службы администрации аэропорта Геленджика

Инцидент произошел ночью 12 мая возле аэропорта Шереметьево.

По данным СМИ, борт № 6948 шел на посадку. На высоте 4,8 км в кабину экипажа попал лазерный луч. Несмотря на это пилоты успешно посадили самолет.

Источником света оказалась лазерная указка. Для дальнейших разбирательств дело передали в полицию, сообщает Федеральное агентство новостей.

Читайте также: троих авиапассажиров оштрафовали за курение в самолете Москва — Сочи. Авиапассажиры курили в туалете, из-за чего сработали датчики задымления.

Статьи
Пять детей-вундеркиндов — трагедии, изменившие мир
Пять детей-вундеркиндов — трагедии, изменившие мир
Какие анализы сдавать, чтобы обнаружить рак на ранней стадии?
Какие анализы сдавать, чтобы обнаружить рак на ранней стадии?
Актер Олег Севастьянов из «Бронзовой птицы» и «12 стульев» скончался на 75 году жизни
Актер Олег Севастьянов из «Бронзовой птицы» и «12 стульев» скончался на 75 году жизни
Как ухаживать за котом или кошкой в первые дни после кастрации и стерилизации
Как ухаживать за котом или кошкой в первые дни после кастрации и стерилизации
Три полезных завтрака, которые готовятся быстро
Три полезных завтрака, которые готовятся быстро
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях