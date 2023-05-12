СМИ: пилотов авиарейса Сочи — Москва ослепили лазерной указкой

Инцидент произошел ночью 12 мая возле аэропорта Шереметьево.

По данным СМИ, борт № 6948 шел на посадку. На высоте 4,8 км в кабину экипажа попал лазерный луч. Несмотря на это пилоты успешно посадили самолет.

Источником света оказалась лазерная указка. Для дальнейших разбирательств дело передали в полицию, сообщает Федеральное агентство новостей.

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