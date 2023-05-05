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Троих авиапассажиров оштрафовали за курение в туалете самолета Москва — Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/troih-aviapassazhirov-oshtrafovali-za-kurenie-v-tualete-samoleta-moskva-sochi
Троих авиапассажиров оштрафовали за курение в туалете самолета Москва — Сочи
Фото unsplash.com

За сутки транспортные полицейские Сочи привлекли к административной ответственности троих авиапассажиров рейсов Москва — Сочи.

В первом случае полицейским сообщили о том, что во время полета в самолете сработала система пожарной безопасности из-за девушки, курившей в туалете. Сотрудники полиции доставили 24-летнюю жительницу Москвы в дежурную часть ЛОП в аэропорту Сочи. Пассажирке назначили административный штраф за нарушение запрета о курении на борту самолета.

Позже, с двух авиарейсов сняли еще двоих курильщиков — мужчин в возрасте 37 лет и 22 лет. Авиапассажиры также курили в туалете, из-за чего сработали датчики задымления. В отношении жителей Москвы также составили протоколы и назначили штрафы, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

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