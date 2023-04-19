Неудачно пошутил: маляра задержали за ложное сообщение о бомбе в стакане кофе в аэропорту Сочи

Инцидент произошел в международном аэропорту Сочи 15 апреля.

Сотрудник подрядной организации, ведущей малярные работы в контролируемой зоне аэропорта, сообщил сотрудникам безопасности воздушной гавани о том, что в его стакане кофе находится взрывное устройство. Мужчину задержали. Сообщение об угрозе оказалось ложным.

«Все работники подрядных организаций, арендаторов и других компаний, проходят контроль безопасности и обязательный досмотр. СТАБ аэропорта Сочи находится в состоянии повышенной готовности и оперативно реагирует на любые угрозы безопасности пассажиров», — сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Также в пресс-службе подчеркнули, что аэропорт не разделяет угрозу от посторонних граждан или от собственных сотрудников. Требования безопасности для всех одинаковы.

Отметим, что ключевыми приоритетам аэропорта Сочи являются безопасность пассажиров и их комфорт. Для обеспечения безопасности периметр аэропорта и терминал круглосуточно контролирует видеонаблюдение.

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