Неудачно пошутил: маляра задержали за ложное сообщение о бомбе в стакане кофе в аэропорту Сочи
Инцидент произошел в международном аэропорту Сочи 15 апреля.
Сотрудник подрядной организации, ведущей малярные работы в контролируемой зоне аэропорта, сообщил сотрудникам безопасности воздушной гавани о том, что в его стакане кофе находится взрывное устройство. Мужчину задержали. Сообщение об угрозе оказалось ложным.
«Все работники подрядных организаций, арендаторов и других компаний, проходят контроль безопасности и обязательный досмотр. СТАБ аэропорта Сочи находится в состоянии повышенной готовности и оперативно реагирует на любые угрозы безопасности пассажиров», — сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.
Также в пресс-службе подчеркнули, что аэропорт не разделяет угрозу от посторонних граждан или от собственных сотрудников. Требования безопасности для всех одинаковы.
Отметим, что ключевыми приоритетам аэропорта Сочи являются безопасность пассажиров и их комфорт. Для обеспечения безопасности периметр аэропорта и терминал круглосуточно контролирует видеонаблюдение.
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