Заммэра Новороссийска по вопросам ЖКХ уволился через месяц работы

И. о. заместителя главы Новороссийска по ЖКХ Роман Голенко 13 сентября отработал в должности последний день.

В администрации города-героя Роман Голенко проработал меньше месяца, после чего написал заявление на увольнение. По словам чиновника, был намечен серьезный фронт работ и у него было большое желание применить свой опыт для решения проблемных вопросов в отрасли. Однако семейные обстоятельства не позволили реализовать задуманное.

«Буду рад, если эту должность займет хорошо понимающий специфику ЖКХ специалист и грамотный управленец», — отметил Роман Голенко.

С 14 сентября врио замглавы Новороссийска по вопросам ЖКХ станет Александр Гавриков, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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