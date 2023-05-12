Захару Прилепину успешно провели операцию на ногах и ввели в медикаментозный сон

По данным представителей писателя, операция прошла успешно. Медики выполнили фиксацию костных отломков для обеспечения их прочной фиксации до полного сращения.

«Состояние Захара Прилепина стабильное, на данный момент он введен в медикаментозный сон для плавного выхода из наркоза», — рассказали представители.

Захар Прилепин в ближайшие дни останется в палате интенсивной терапии для того, чтобы скорее восстановиться после операции, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин, взорвали 6 мая около 11:00 у деревни Пионерское под Нижним Новгородом. В результате взрыва погиб водитель. Прилепина госпитализировали с ранениями обеих ног.

По предварительным данным, масса взрывчатки превысила 2 кг в тротиловом эквиваленте. Прилепин 7 мая сообщил в своем Telegram-канале, что он сам был за рулем своего автомобиля во время взрыва.