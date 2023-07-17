Захарова заявила о причастности США и Британии к теракту на Крымском мосту

США и Британия могли оказать влияние на официальных лиц Украины, принимавших решение об атаке на Крымский мост. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков», — написала Захарова в Telegram.

Она отметила, что атака на Крымский мост 17 июля была совершена киевским режимом, который является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки. Представитель МИД РФ добавила, что США и Британия осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», атаку на Крымский мост совершили два украинских надводных беспилотника. В результате теракта погибли два человека, пострадал ребенок.