Оперштаб подтвердил гибель двух человек в результате теракта на Крымском мосту

В результате ЧП на мосту погибли два человека — родители пострадавшей девочки.

Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсетях.

По его словам, поврежденный автомобиль был из Белгородской области. Пострадавшую девочку при первой же возможности перевезут в область. Администрация региона будет искать ее родных, чтобы оказать всю возможную помощь.

«Хотел от всех нас выразить самые искренние слова соболезнования, хотя понимаю, что здесь никакими словами боль утраты не уймешь, но всё, что от нас зависит, повторюсь, мы будем стараться помочь», — написал Гладков в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 17 июля произошла новая атака на Крымский мост, движение остановлено. Кондратьев призвал воздержаться от поездок через мост и выбирать другие маршруты в Крым.