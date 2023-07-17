Кондратьев призвал воздержаться от поездок через Крымский мост и выбирать другие маршруты в Крым

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 17 июля через свой телеграм — канал обратился с жителям и гостям региона с просьбой воздержаться от поездок через Крымский мост, а если поездка необходима, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы России.

Также глава региона сообщил по предпринятых в Краснодарском крае мерах, в связи с ЧП на Крымском мосту:

«По моему поручению, на месте, в Темрюкском районе, сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб в связи с ЧП, а также для организации помощи людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту. Держим связь с коллегами из Крыма.«- написал губернатор.

17 июля около 03.20 утра на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145 опоры. Движение по мосту перекрыто. По неофициальной информации есть погибшие и пострадавшие, а конструкция моста повреждена.