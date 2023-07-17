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Кондратьев призвал воздержаться от поездок через Крымский мост и выбирать другие маршруты в Крым

Общество
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Кондратьев призвал воздержаться от поездок через Крымский мост и выбирать другие маршруты в Крым
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 17 июля через  свой  телеграм — канал обратился с жителям и гостям  региона с  просьбой воздержаться  от  поездок  через  Крымский мост, а если поездка необходима, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы России.

Также  глава  региона сообщил по предпринятых в Краснодарском  крае мерах, в связи с ЧП  на Крымском  мосту:

«По моему поручению, на месте, в Темрюкском районе, сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб в связи с ЧП, а также для организации помощи людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту. Держим связь с коллегами из Крыма.«- написал губернатор.

17 июля  около 03.20 утра  на Крымском  мосту  произошло ЧП  в  районе 145 опоры. Движение  по мосту  перекрыто. По  неофициальной  информации  есть погибшие и  пострадавшие,  а  конструкция  моста повреждена.

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