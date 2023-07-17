Новая атака на Крымский мост, движение по мосту остановлено

Об остановке движения по мосту сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Причина — чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Характер происшествия Аксенов не уточнил.

«Работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Проговорил с министром транспорта Российской Федерации Виталием Геннадьевичем Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации. Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края. На место выехал заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Николаевич Михайличенко. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации» — написал Сергей Аксенов.

Очевидцы с места сообщают, что на мост проехала пожарная машина, а направляющиеся к нему автомобили разворачивают.

В социальных сетях появилось видео с поврежденным легковым автомобилем на мосту. Судя по видео в автомобиле находится ребенок, слышен его плач.

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