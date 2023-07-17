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Новая атака на Крымский мост, движение по мосту остановлено

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/novaya-ataka-na-krymskij-most-dvizhenie-po-mostu-ostanovleno
Новая атака на Крымский мост, движение по мосту остановлено
Новая атака на Крымский мост, движение по мосту остановлено

Об остановке  движения  по мосту сообщил  глава Крыма Сергей Аксенов в своем  телеграм-канале.

Причина — чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Характер происшествия Аксенов  не  уточнил.

«Работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Проговорил с министром транспорта Российской Федерации Виталием Геннадьевичем Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации. Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края. На место выехал заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Николаевич Михайличенко. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации» —  написал  Сергей Аксенов.

Очевидцы с места сообщают, что  на мост проехала пожарная машина, а направляющиеся  к нему автомобили  разворачивают.

В  социальных  сетях  появилось  видео с  поврежденным  легковым  автомобилем на  мосту. Судя  по  видео в автомобиле  находится  ребенок, слышен  его плач.

Публикация  дополняется

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