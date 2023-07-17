В результате происшествия на Крымском мосту пострадал ребенок

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края 17 июля после новой атаки на мост.

Предварительный диагноз пострадавшего ребенка — закрытая черепно-мозговая травма. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести.

Несовершеннолетнего доставят в краевую больницу санавиацией для оказания всей необходимой помощи, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 17 июля произошла новая атака на Крымский мост, движение по мосту остановлено. Кондратьев призвал воздержаться от поездок через Крымский мост и выбирать другие маршруты в Крым.