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В результате происшествия на Крымском мосту пострадал ребенок

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rezultate-proisshestviya-na-krymskom-mostu-postradal-rebenok
В результате происшествия на Крымском мосту пострадал ребенок
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края 17 июля после новой атаки на мост.

Предварительный диагноз пострадавшего ребенка — закрытая черепно-мозговая травма. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести.

Несовершеннолетнего доставят в краевую больницу санавиацией для оказания всей необходимой помощи, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 17 июля произошла новая атака на Крымский мост, движение по мосту остановлено. Кондратьев призвал воздержаться от поездок через Крымский мост и выбирать другие маршруты в Крым.

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