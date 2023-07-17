НАК: атаку на Крымский мост совершили два украинских надводных беспилотника

При теракте было повреждено автодорожное полотно на мосту.

Теракт на Крымском мосту совершили в 3:05 украинские спецслужбы при помощи двух надводных беспилотников, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

По факту случившегося на Крымском мосту возбуждено дело по статье «Теракт». В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следствие устанавливает причастных к организации и исполнению преступления из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, сообщает пресс-служба СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате теракта погибли два человека, пострадал ребенок.