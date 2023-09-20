Загрязнения воздуха после пожара на складе ГСМ в Сочи не выявили 

Специалисты управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю взяли пробы воздуха на месте пожара в Адлерском районе Сочи.

По данным ведомства, мониторинг качества атмосферного воздуха провели на территории ближайшей жилой застройки.

Исследование в лаборатории не выявило в пробах превышения допустимых гигиенических нормативов загрязняющих веществ, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 20 сентября утром вспыхнула цистерна с дизельным топливом. Сообщение о пожаре поступило в МЧС 20 сентября в 5:15. Выяснилось, что загорелся пустой резервуар для нефтепродуктов. Огонь распространился на площади около 100 кв. м. Аэропорт Сочи, недалеко от которого начался пожар, работу не приостанавливал. Эвакуацию персонала склада ГСМ не проводили. Пожар ликвидировали.