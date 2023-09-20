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Резервуар с дизельным топливом загорелся недалеко от аэропорта в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rezervuar-s-dizelnym-toplivom-zagorelsya-nedaleko-ot-aeroporta-v-sochi
Резервуар с дизельным топливом загорелся недалеко от аэропорта в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

В Адлерском районе Сочи 20 сентября утром вспыхнула цистерна с дизельным топливом. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Площадь пожара составляет 96 кв. м.  На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники. Угрозы распространения огня нет. Причины произошедшего выясняются», — сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Аэропорт Сочи, недалеко от территории которого возникло возгорание цистерны, не прекращал функционировать и работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

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