Резервуар с дизельным топливом загорелся недалеко от аэропорта в Сочи

В Адлерском районе Сочи 20 сентября утром вспыхнула цистерна с дизельным топливом. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Площадь пожара составляет 96 кв. м. На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники. Угрозы распространения огня нет. Причины произошедшего выясняются», — сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Аэропорт Сочи, недалеко от территории которого возникло возгорание цистерны, не прекращал функционировать и работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

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