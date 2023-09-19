Свалка с медицинскими отходами загорелась под Краснодаром

Пожар произошел на открытой местности на Ростовском шоссе около хутора Октябрьского утром 19 сентября.

Местные жители рассказали в соцсетях, что загорелась свалка с медицинскими отходами. Там разбросаны ампулы с анализами, шприцы и другие медицинские изделия. Они горели и 18 и 19 сентября. Этой информацией заинтересовались правоохранительные и контролирующие органы.

«Специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК совместно с правоохранительными органами и Роспотребнадзором сейчас определяют причастность владельца складских участков к незаконному предпринимательству в сфере обращения с отходами», — говорится в сообщении Муниципального центра управления Краснодара.

По результатам полученной информации в отношении виновных лиц примут необходимые меры.

«На основании выявленной в СМИ информации полиция инициировала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины складирования на данном участке отходов. Виновные лица будут привлечены к ответственности», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании на Ростовском шоссе поступило диспетчеру в 10:58. Пожарные подразделения установили, что загорелся мусор на открытой территории. В 11:25 пожар локализовали, в 12:59 — полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 200 кв. м.