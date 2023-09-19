В Краснодаре загорелся мусор на площади 200 кв. метров

Сообщение о возгорании на Ростовском шоссе поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 19 сентября в 10:58.

В 10:59 на место выехали пожарные подразделения и установили, что загорелся мусор на открытой территории. В 11:25 пожар локализовали, в 12:59 — полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 200 кв. м.

На месте работали 14 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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