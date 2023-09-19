В Краснодаре произошел пожар на складе в районе Западного Обхода

Сообщение о возгорании склада на улице Придорожной поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 19 сентября в 7:00.

Пожарные расчеты прибыли на место и установили, что складское помещение на площади 80 кв. м. В 7:17 пожар локализовали, в 8:06 — ликвидировали открытый огонь.

На месте работают 26 человек и 8 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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