В Краснодаре произошел пожар на складе в районе Западного Обхода
Происшествия
19.09.2023 08:52
Сообщение о возгорании склада на улице Придорожной поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 19 сентября в 7:00.
Пожарные расчеты прибыли на место и установили, что складское помещение на площади 80 кв. м. В 7:17 пожар локализовали, в 8:06 — ликвидировали открытый огонь.
На месте работают 26 человек и 8 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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