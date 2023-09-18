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Под Краснодаром загорелся склад с покрышками, огонь охватил 500 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-krasnodarom-zagorelsya-sklad-s-pokryshkami-ogon-ohvatil-500-kv-metrov
Под Краснодаром загорелся склад с покрышками, огонь охватил 500 кв. метров
Фото из соцсетей

Возгорание произошло днем 18 сентября на Ростовском шоссе в районе 17 км.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 12:29. Спасатели прибыли на место через 20 минут и установили, что возгорание произошло в складском помещении на площади 500 кв. метров.

Огонь на складе начали тушить 71 человек и 26 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 13:25 пожар на складе локализовали на площади 500 кв. метров.

Читайте также: в Анапе спустя 5 часов потушили пожар в поле площадью 2 тыс. кв. метров. Возгорание произошло 17 сентября в 15:29 в районе СНТ «Мечта» около станицы Гостагаевской.

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