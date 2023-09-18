В Анапе спустя 5 часов потушили пожар в поле площадью 2 тыс. кв. метров

Возгорание произошло 17 сентября в 15:29 в районе СНТ «Мечта» около станицы Гостагаевской.

Пожарные прибыли на место через 15 минут и установили, что в поле загорелась сухая трава на площади 800 кв. метров. В 18:40 площадь пожара увеличилась до 2 тыс. кв. метров, его локализовали.

В 19:15 ликвидировали открытое горение, а в 20:26 пожар в поле полностью потушили. С огнем боролись 77 человек и 22 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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