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В Анапе спустя 5 часов потушили пожар в поле площадью 2 тыс. кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-spustya-5-chasov-potushili-pozhar-v-pole-ploshhadyu-2-tys-kv-metrov
Фото пресс-службы администрации Анапы

Возгорание произошло 17 сентября в 15:29 в районе СНТ «Мечта» около станицы Гостагаевской.

Пожарные прибыли на место через 15 минут и установили, что в поле загорелась сухая трава на площади 800 кв. метров. В 18:40 площадь пожара увеличилась до 2 тыс. кв. метров, его локализовали.

В 19:15 ликвидировали открытое горение, а в 20:26 пожар в поле полностью потушили. С огнем боролись 77 человек и 22 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Северском районе потушили пожар на складе площадью 2 тыс. кв. метров. Крупный пожар произошел 15 сентября около 5:00 на складе на улице Советской в станице Новодмитриевской.

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