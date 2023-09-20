В Сочи потушили пожар в резервуаре для нефтепродуктов

Об ликвидации пожара в одном из резервуаров на складе ГСМ в Адлерском районе, который произошел утром 20 сентября, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Глава города утром выехал на улицу Авиационную. На месте пожара развернули оперативный штаб.

«Пожар уже ликвидирован, площадь возгорания не превышала 100 кв. м. Пострадавших нет. Аэропорт и вся транспортная система работают в штатном режиме.», — написал Копайгородский в своем Telegram-канале.

Мэр Сочи добавил, что на месте продолжаются работы, причины происшествия выясняются.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 20 сентября утром вспыхнула цистерна с дизельным топливом. Сообщение о пожаре поступило в МЧС 20 сентября в 5:15. Выяснилось, что загорелся пустой резервуар для нефтепродуктов. Огонь распространился на площади около 100 кв. м. Аэропорт Сочи, недалеко от которого начался пожар, работу не приостанавливал. Эвакуацию персонала склада ГСМ не проводили.