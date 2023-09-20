Мэрия Сочи: в горящем резервуаре нефтепродуктов нет, он пустой

Сообщение о возгорании на складе горюче-смазочных материалов в Адлерском районе Сочи поступило в МЧС 20 сентября в 5:15.

На место прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб. Установлено, что на территории склада горит пустой резервуар из-под нефтепродуктов. Площадь пожара составляет около 100 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии Сочи.

На месте работают более 60 пожарных, спасателей ЮРПСО, муниципальной службы спасения Сочи, специалисты «Сочигоргаза» и полиции, а также 15 единиц спецтехники.

Эвакуацию не проводили. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Угрозы для распространения пожара за промышленную территорию нет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Адлерском районе Сочи 20 сентября утром вспыхнула цистерна с дизельным топливом. Аэропорт Сочи, недалеко от которого начался пожар, работу не приостанавливал и сейчас функционирует в штатном режиме.