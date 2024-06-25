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Задержаны все подозреваемые в стрельбе и убийстве на границе РФ и Абхазии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zaderzhany-vse-podozrevaemye-v-strelbe-i-ubijstve-na-granitse-rf-i-abhazii
Задержаны все подозреваемые в стрельбе и убийстве на границе РФ и Абхазии
Фото t.me/mvd_raa

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД задержали еще троих из семи подозреваемых в перестрелке у КПП «Псоу».

По данным МВД Абхазии, четверых из семи подозреваемых задержали ночью 23 июня, в том числе одного — поймали на территории России.

Силовики Абхазии 25 июня блокировали район, где скрывались разыскиваемые, перекрыли стационарные посты и организовали временные пункты дислокации транспортного контроля.

В результате троих подозреваемых в возрасте 27, 33 и 36 лет склонили сдаться правоохранительным органам, сообщает пресс-служба МВД Республики Абхазия в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о стрельбе на территории КПП «Псоу» поступило в дежурную часть 23 июня в 16:55. Известно, что мужчины открыли стрельбу по машине и скрылись. В результате один мужчина получил ранение в ногу, второй — в живот. Со сквозным ранением в руку в больницу была доставлена 17-летняя девушка. Мужчина в возрасте 39 лет был смертельно ранен. По факту перестрелки возбудили уголовное дело. О задержании нескольких подозреваемых 24 июня сообщили в прокуратуре Гагрского района.

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