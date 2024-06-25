Задержаны все подозреваемые в стрельбе и убийстве на границе РФ и Абхазии

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД задержали еще троих из семи подозреваемых в перестрелке у КПП «Псоу».

По данным МВД Абхазии, четверых из семи подозреваемых задержали ночью 23 июня, в том числе одного — поймали на территории России.

Силовики Абхазии 25 июня блокировали район, где скрывались разыскиваемые, перекрыли стационарные посты и организовали временные пункты дислокации транспортного контроля.

В результате троих подозреваемых в возрасте 27, 33 и 36 лет склонили сдаться правоохранительным органам, сообщает пресс-служба МВД Республики Абхазия в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о стрельбе на территории КПП «Псоу» поступило в дежурную часть 23 июня в 16:55. Известно, что мужчины открыли стрельбу по машине и скрылись. В результате один мужчина получил ранение в ногу, второй — в живот. Со сквозным ранением в руку в больницу была доставлена 17-летняя девушка. Мужчина в возрасте 39 лет был смертельно ранен. По факту перестрелки возбудили уголовное дело. О задержании нескольких подозреваемых 24 июня сообщили в прокуратуре Гагрского района.