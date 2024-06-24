В Абхазии возбудили дело после стрельбы на приграничной с Россией территории

Уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия возбудили после перестрелки, произошедшей вечером 23 июня недалеко от российско-абхазской границы в Гагрском районе Абхазии.

Расследованием уголовного дела занимается прокуратура Гагрского района Абхазии, сообщает РИА «Новости».

По данным МВД Абхазии, конфликт произошел между двумя гражданами Абхазии. Сообщение о стрельбе на территории КПП «Псоу» поступило в дежурную часть в 16:55. Один мужчина получил ранение в ногу, один — в живот. Со сквозным ранением в руку в больницу была доставлена 17-летняя девушка. Один мужчина в возрасте 39 лет был смертельно ранен.

В Минздраве Абхазии сообщили, что жизни раненой 17-летней девушки ничего не угрожает, ей оказали необходимую медпомощь. В реанимационном отделении в Гагре находится мужчина с ранением в брюшную полость. Еще одного раненого в голень пострадавшего перевели в Республиканскую больницу в Сухуме.

По словам секретаря Совбеза Абхазии Сергея Шамбы, правоохранительные органы найдут всех причастных к стрельбе на КПП «Псоу». Их личности уже установили, и они понесут наказание. Сергей Шамба подчеркнул, что никакой угрозы для гостей республики нет.

«Произошедшее событие, конечно же, всех возмущает. Конфликт на бытовой почве привел к такому печальному последствию», — цитирует секретаря Совбеза Абхазии.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что обращений от туристов из-за стрельбы на российско-абхазской границе не поступало. По данным АТОР, сейчас в Абхазии отдыхает около 100-120 тыс. российских туристов, сообщает Sputnik Абхазия.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 23 июня неустановленные лица открыли стрельбу по машине и скрылись. В результате один мужчина убит, трое пострадали, все — местные жители.