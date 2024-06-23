Один человек погиб в результате стрельбы на приграничной с РФ территории Абхазии

Неизвестные открыли стрельбу в Гагрском районе Абхазии, в непосредственной близости от российско-абхазской границы вечером 23 июня.

По данным прокуратуры Гагрского района, один человек погиб, трое получили ранения.

«По предварительной информации, неустановленные лица открыли стрельбу по машине и скрылись. В результате один мужчина убит, трое пострадали, все — местные жители. Других подробностей пока нет, проводятся мероприятия по установлению личностей стрелявших и их задержанию», — цитирует сообщение прокуратуры ТАСС.

Уточняется, что ситуация на границе стабильная. На перемещение людей произошедшее не повлияло.

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