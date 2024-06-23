Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Один человек погиб в результате стрельбы на приграничной с РФ территории Абхазии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/odin-chelovek-pogib-v-rezultate-strelby-na-prigranichnoj-s-rf-territorii-abhazii
Один человек погиб в результате стрельбы на приграничной с РФ территории Абхазии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Неизвестные открыли стрельбу в Гагрском районе Абхазии, в непосредственной близости от российско-абхазской границы вечером 23 июня.

По данным прокуратуры Гагрского района, один человек погиб, трое получили ранения.

«По предварительной информации, неустановленные лица открыли стрельбу по машине и скрылись. В результате один мужчина убит, трое пострадали, все — местные жители. Других подробностей пока нет, проводятся мероприятия по установлению личностей стрелявших и их задержанию», — цитирует сообщение прокуратуры ТАСС.

Уточняется, что ситуация на границе стабильная. На перемещение людей произошедшее не повлияло.

Читайте также: число погибших в Севастополе выросло до пяти.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях