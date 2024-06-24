Подозреваемых в стрельбе на границе Абхазии задержали

О задержании подозреваемых в убийстве гражданина Абхазии на границе с Россией сообщили в прокуратуре Гагрского района.

«Задержаны подозреваемые в совершении убийства на границе России и Абхазии, сейчас их личности устанавливаются», — цитирует РИА «Новости» сообщение прокуратуры Гагрского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 23 июня неустановленные лица открыли стрельбу по машине и скрылись. В результате один мужчина убит, трое пострадали, все — местные жители. По данным МВД Абхазии, конфликт произошел между двумя гражданами Абхазии. Сообщение о стрельбе на территории КПП «Псоу» поступило в дежурную часть в 16:55. Один мужчина получил ранение в ногу, один — в живот. Со сквозным ранением в руку в больницу была доставлена 17-летняя девушка. Один мужчина в возрасте 39 лет был смертельно ранен. По факту перестрелки возбудили уголовное дело.