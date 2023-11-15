За срыв сроков сдачи Николаевского бульвара оштрафуют подрядчика в Краснодаре

Николаевский бульвар в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре уже дважды не сдан подрядчиком в назначенный срок.

Бульвар планировали сдать в октябре, однако сроки сдачи перенесли на 14 ноября. По данным управления коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Краснодара, работы на Николаевском бульваре находятся на завершающем этапе. Сейчас там высаживают деревья.

В мэрии добавили, что к подрядчику в связи с затягиванием сроков сдачи объекта применят штрафные санкции в соответствии с условиями муниципального контракта, пишет «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сентябре 2022 года согласовали новый дизайн-проект благоустройства Николаевского бульвара. На бульваре сохранят деревья и высадят еще более 400 новых. С учетом корректировки проекта и инфляции стоимость работ составит более 379 млн рублей. Работы стартовали в марте 2023 года. Благодаря благоустройству этой зеленой зоны у жителей микрорайона Гидростроителей появится еще одно место для отдыха с амфитеатром и прогулочным маршрутом протяженность около 4 км.