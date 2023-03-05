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В Краснодаре начали благоустраивать Николаевский бульвар

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nachali-blagoustraivat-nikolaevskij-bulvar
В Краснодаре начали благоустраивать Николаевский бульвар
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Муниципальный контракт с подрядчиком заключили в конце февраля.

На Николаевском бульваре уже стартовали подготовительные работы: выравнивают территорию, завозят грунт, установили паспорт объекта и начали завозить материалы.

Дизайн-проект согласовали с жителями, внесли в него коррективы с учетом пожеланий. На бульваре появятся детские и спортивные площадки, амфитеатр, площадка для выгула собак.

На первом этапе работ прожат кабель для уличного освещения и системы автоматического полива. Озеленение проведут в сентябре. Бульвар планируют благоустроить до середины октября. Работы идут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сентябре согласовали новый дизайн-проект благоустройства Николаевского бульвара. В сквере уменьшат количество резиновых покрытий, заменят покрытия на участке для выгула собак и уменьшат ее площадь. На бульваре сохранят деревья и высадят еще более 400 новых. С учетом корректировки проекта и инфляции стоимость работ составит более 379 млн рублей.

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